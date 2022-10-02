TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti Güncel Haberler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret ettiği bildirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret ettiği bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'ın Rektör Prof. Dr. Özcan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi. Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Özcan'ın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a teşekkür ettiği ifade edildi. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir ve Genel Sekreter Cengiz Kaçal'ın da hazır bulunduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Hasan Mandal Araştırma Türkiye Rektör Güncel Haberler

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