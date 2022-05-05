TÜBİTAK Başkanı Mandal, Eskişehir'de öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir'de mezun olduğu okul olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Mandal, ziyaretinin ardından gazetecilere, Eskişehir'de doğduğunu ve 40 yıl önce mezun olduğu Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmekten mutlu olduğunu anlattı.

Okulun isminin o dönem Motor Meslek Lisesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, "Öğrencisi olduğum, öğrencisi olmaktan onur duyduğum ve bugün ülkem adına bir katkı veriyorsam bu okulda almış olduğum hem terbiyenin hem de eğitimin büyük katkısı var." dedi.

Öğrencilere, hem heyecan vermeye hem de sorumluluklarının olduğunu hatırlatmaya çalıştığını dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

"Sorumluluklarından kastım da gelecekte teknolojilerin kullanıcısı, bağımlısı değil, bu teknolojilerin tasarlayıcısı, geliştiricisi, üreticisi olmalarıydı. Kendim de, kızım da bir meslek lisesi mezunuyuz. Ben bu dönemde elde edilen deneyimlerin, hem bilginin yanında beceri deneyimiyle çok daha kuvvetleneceğine ve özellikle Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği TEKNOFEST gençliği diye ifade ettiğimiz yani teknolojinin geliştiricisi ülkemizin hem 2053 hem de 2071 hedefleri noktasında teknolojiyi tasarlayan geliştiren ve üreten bireyler olma noktasında başlayan bu heyecanın en önemli ana ekseninde mesleki ve teknik eğitimin de yer aldığına inanıyorum."

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında ilgili her kurumun ve her bireyin kendine göre sorumlulukları olduğunu belirten Mandal, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK da bu anlamda ilan edilen, işte geçtiğimiz hafta tam bir hafta önce cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası açıkladı. 2023 yılında ilk yerli ve milli gözlem uydumuz olan İMECE'yi fırlatacağız. 15 Ocak tarihini de ifade etti. Bu bizim için ayrıca önemli bir sorumluluk. Yani TÜBİTAK tarafından geliştiriliyor. Hem sivil anlamda hem de istihbarat anlamında, güvenlik anlamında. Uzaya hakim olan demek, tüm dünyaya hakim olma gücüne sahip olan demek. O yüzden kendi haberleşme uydumuzu üretmiş olacağız. Yine, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız tarafından paylaşıldı 6A haberleşme uydumuz. Yine o da yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz. O da 2023 yılında fırlatılmış olacak,ilk yarısında."

Elektrikli lokomotif

Hasan Mandal, gelecek yıl için Eskişehir'in merkezinde yer aldığı ve raylı ulaşım teknolojileriyle ilgili güzel gelişmelerin olacağına değinerek, "Ana hat lokomotifimiz, E-5000 elektrikli lokomotifimiz 2023 yılında hatlarda, rayların üzerinde olacak. 2023 yılında TÜBİTAK teknolojiyle birlikte ülkemizin her alandaki havacılıkta, uzayda, savunmadaki olan ihtiyaçlarına ve aynı zamanda sivil teknolojilerden, özellikle iklim odaklı süreçlerde enerji, sağlık, gıda gibi alanlarda da çözüm üretmeye devam edecek. Ben de bir Eskişehirli olarak bu sürecin yönetildiği 6 bin kişilik bir kurumun başkanlığını yönetmekten dolayı da büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl TEKNOFEST'in 5.'sinin yapılacağını aktaran Prof. Dr. Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"TEKNOFEST'le birlikte Cumhurbaşkanımızın da söylediği TEKNOFEST gençliği, kuşağı dediği artık bu teknolojileri seyreden, dokunan değil, yapabilen bir gençlikle karşı karşıyayız. İlk yıl 500 bin, ikinci yıl 1 milyon 720 bin kişi gibi bir katılımcı oldu ve ikinci yılında dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali oldu ve sonrasında Anadolu'ya yayıldı. 3.'sü Gaziantep'te, 4.'sü tekrar İstanbul, 5.'si ise bu yıl Samsun'da. 40 farklı yarışma var. Bu yarışmaların 14'ü TÜBİTAK tarafından koordine ediliyor ki ana koordinatörlerden biriyiz. 26-29 Mayıs tarihlerinde Bakü'de, Azerbaycan'da 'TEKNOFEST Azerbaycan' olarak gerçekleşecek. TÜBİTAK olarak biz orada da varız. Orada da 10'nun üzerinde farklı yarışma kategorisi gerçekleşecek. Türkiye'nin geliştirdiği TEKNOFEST yaklaşımı TEKNOFEST kuşağını Azerbaycan'daki kardeşlerimizle birlikte paylaşıyor olacağız. Ama 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında da Türkiye'de TEKNOFEST heyecanı yaşanacak. 5. TEKNOFEST gerçekleşecek. Ben tüm dostlarımızı, teknoloji meraklılarını, tüm gençlerimiz, çocuklarımızı, ailelerimizi TEKNOFEST'e davet ediyorum."