TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL: SİNYALİMİZİ DE ALDIK HİÇBİR SORUN YOK

TEKNOFEST'te konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İMECE'yi başarılı bir şekilde gönderdik, sinyalimizi de aldık hiçbir sorun yok. Şu an görüntü alma noktasında da her şey mükemmel, planlandığı şekilde ilerliyor. Çok güzel görüntüleri de çok yakın zamanda duyurmuş olacağız" dedi.

TEKNOFEST'te 117 farklı kurum ve kuruluş stant açarak ziyaretçilere projelerini tanıtıyor. TÜBİTAK standına ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. TÜBİTAK standını ziyaret ederek gençlerle sohbet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli ve milli gözlem uydusu İMECE hakkında bilgi verdi. Mandal, "Başarılı bir şekilde gönderdik, sinyalimizi de aldık hiçbir sorun yok. Şu an görüntü alma noktasında da her şey mükemmel, planlandığı şekilde ilerliyor. Çok güzel görüntüleri de çok yakın zamanda duyurmuş olacağız" dedi.

Mandal, "Bu yılın sonunda ve ya 2024 yılında fırlatılacak olan haberleşme uydumuz var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu 6A uydumuz. Yani bunları yapanlar, geçmişte bizim uydumuz yok muydu? Var, ama biz bu uyduları ya tedarik ediyorduk ya da teknoloji transferiyle parçalarını alıp montaj yapıyorduk. Ama bu uyduların her birisi Türkiye'deki, TÜBİTAK'taki mühendislerimiz, araştırmacılarımız, teknisyenlerimiz tarafından tasarlandı. Bu çok kıymetli tasarlamak. Geliştirildi ve ya kendimiz ürettik ya da Türkiye'de ki ekosistem vasıtasıyla üretildi. ve birisi fırlatıldı diğeri de fırlatılacak. Önemli bir kazanım, çocuklarımız buraya geldiği zaman bunları görüyorlar. Ama şunu söylüyorlar, biz bunun daha iyisini yapabiliriz. Hemen arkanızda hem İMECE'nin hem de 6A'nın maketleri yapılıyor. Bakarsanız her yaş grubundan insanımız o heyecanın içinde 'Ben daha iyisini yapacağım.' diyor. Uzayla ilgili aya sert iniş yapacağız, inşallah 2024 yılında aya sert iniş yapacağız. O soruları cevaplandırıyorlar. Buradaki kazandıkları deneyim, bunun gelecekte daha iyisini yapabilmek demek" diye konuştu.