TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'de

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi kapsamında araştırma, tasarım ve inceleme türlerinde 46 öğrencinin hazırladığı 18 proje sergilendi. Dün başlayan ve bugün sona erecek olan sergiyi farklı okullardan öğrenciler de ziyaret edebiliyor.

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı. Öğrencilerin ortaya koyduğu projeleri daha da geliştirerek ilerleyen süreçte TÜBİTAK ve Teknofest gibi etkinliklerde gerçekleşecek yarışmalara başvurmak hedefleniyor. Serginin açılışına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Boyacı, okul müdürleri ve ilçede bulunan birçok okuldan öğrenciler katıldı.

UÇGUN: İLÇEMİZDE EĞİTİMİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

Açılışta konuşan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Türkiye'nin geleceği gençlerdir. Gençlerimizin düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu tür projeler, onların merak duygusunu harekete geçiriyor ve bilime olan ilgilerini artırıyor. Bu nedenle, her okulumuzda bu tür çalışmaların olması gerektiğine inanıyorum. Bugün burada hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri alanında önemli projeler vardı. Örneğin, bir öğrenci grubu engelli bireylerin otoparklarının işgal edilmesini önlemeye yönelik bir çözüm geliştirmiş. Gerçekten çok beğendim. Bunun gibi farklı bilimsel projeler de vardı. Buradaki tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Aynı şekilde Bağcılar'daki diğer okullarımızda da bu tür projeler sürüyor. İlçemizde eğitimi daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın hem bilimsel olarak gelişmeleri hem de kendilerini daha donanımlı bireyler haline getirmeleri için yoğun çaba harcıyoruz. Bir yandan da 'Yaşın Kadar Oku' projemizle hem çocuklarımızın hem vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması için çalışıyoruz. Diğer yandan da değerlerimize sahip çıkmak, insan ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla 'Dilimiz Zenginliğimiz' projesini yürütüyoruz. Bu projeyle, okullarımızda küfür ve argo kullanımını ortadan kaldırmayı; uzun vadede sokaklarda da aynı duyarlılığı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'TERCİH DÖNEMİNDE VELİLERİMİZE VE ÖĞRENCİLERİMİZE BU OKULU DEĞERLENDİRMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Eğitimi her geçen gün daha iyi bir noktaya taşımak adına çalıştıklarını söyleyen Uçgun, "Bu süreçte emek veren tüm eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de Bağcılar'ın önemli ve örnek okullarından biri. Adeta ilçemizin ekran yüzü diyebiliriz. Bu okula destek veren Demirören Grubu'na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine minnettarız. Bir devlet okulu olmasına rağmen özel okul kalitesinde eğitim sunan bu liseyi, tercih döneminde tüm velilerimize yakından incelemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu okul bir meslek lisesinden çok daha fazlası; neredeyse fen lisesi düzeyinde bir eğitim sunuyor. Öğrencilerimiz çok ilgili, velilerimiz de oldukça duyarlı. Eğitim kadrosu hem donanımlı hem de ideal sahibi. Eğitim konusunda kaygı taşıyan bir ekipleri var. Sınav tercih döneminde velilerimize ve öğrencilerimize bu okulu ciddiyetle değerlendirmelerini öneriyorum" diye konuştu.

ÖZTÜRK: BU PROJELERİN ÖĞRENCİLERİMİZE KATKISI OLDUKÇA BÜYÜK

Fizik öğretmeni Muammer Öztürk de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 18 projemiz sergilenmeye değer bulunarak kabul edildi. Tasarım, inceleme ve araştırma alanlarında altışar projeyle bugün sergi sürecimizi başlattık. Bu projelerin öğrencilerimize oldukça büyük katkısı var. Sadece teorik ya da pratik bilgilerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda sergi süreci sayesinde takım çalışması, özgüven gibi kişisel yeterliliklerinin de geliştiğini gözlemliyoruz. Bu yönüyle süreç, hem öğrencilerimizin mesleki hem akademik hem de bireysel gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Her öğrencimizin bu tür proje süreçlerinde yer almasını arzu ediyoruz. Bugün, ilçemizdeki farklı ortaokullardan gelen öğrenciler, projeleri yerinde incelediler, okulumuzu tanıma fırsatı buldular ve burada eğitim gören öğrencilerle görüşerek okulumuz hakkında bilgi aldılar" diye konuştu.

BULUT: OKULUMUZ BİR PROJE OKULU VE ÜST DÜZEY BİR EĞİTİM VİZYONUNA SAHİP

Proje yürütücüsü Demirören Lisesi Edebiyat Öğretmeni Gurur Bulut ise "Bu süreçte toplam 18 projeyle TÜBİTAK'a başvuru yaptık ve tamamı kabul edildi. Projemizin en temel amacı, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri ve bu sayede yeni vizyonlar ve bakış açıları kazanmalarıydı. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyorum. Çocuklarımız, teknolojiyi kullanarak değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlama konusunda istekli bir şekilde çok güzel bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiler. Bugün, bu çalışmaların sergilendiği bir gün ve biz de bu heyecanı ve mutluluğu birlikte yaşıyoruz.

Başvurularımız farklı kategorilerdeydi ve tamamı TÜBİTAK tarafından değerli bulunarak kabul edildi. Bugün de bu başarılı projeleri sergiliyoruz. Sergimize çevre okullardan, özellikle ortaokullardan ziyaretler başladı. Okulumuz bir proje okulu ve üst düzey bir eğitim vizyonuna sahip. Ziyaretçi öğrenciler burada sadece sergiyi gezmeyecek, aynı zamanda vizyon kazanacak ve bizlerin neler yaptığını yakından görme fırsatı bulacaklar. Bu sergi için günlerdir büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Bugün o heyecanı öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve ziyaretçilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'PROJEMİZDE BİLİM İNSANLARINDAN ÖRNEK ALDIK'

Projesi sergilenen öğrencilerden 9'uncu sınıf öğrencisi Yener İbrahim Öncü, "Bu projede temel amacımız, toplumumuzun milli belleğinde unutulmaya yüz tutmuş olan İslam'ın Altın Çağı'nın en önemli bilim insanlarından El-Cezeri'yi yeniden tanıtmak oldu. El-Cezeri, sibernetik biliminin öncüsü ve tarihteki ilk otonom robotların mucidi olarak kabul ediliyor. Biz de bu öncülüğü günümüze taşımak adına bir sistem kurduk. Bu sistemde örneğin, abdest aldıran çocuk robotu ya da filli su saati gibi 3 boyutlu modellemeleri kullanıcılarımıza sunduk. Bu, bizim için büyük bir hedefti. Özellikle El-Cezeri'nin bilinirliğini artırmak, bu projeyle gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz önemli bir adımdı. Ayrıca projemiz, İslam'ın Altın Çağı'ndaki diğer bilim insanlarına da uyarlanabilecek şekilde geliştirilmeye açık. Örneğin, El-Harezmi ya da İbn-i Sina'nın çalışmalarını da benzer şekilde dijitalleştirmek mümkün. Bu da projemizin sürekliliğini ve gelişime açık yapısını ortaya koyuyor" dedi.

'PROJEMİZ SAYESİNDE ÇEVREYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Badurlar da "Projemiz, kablosuz elektrik iletim sistemiyle donatılmış bir otoyol teknolojisi üzerine kurulu. Bu projeyle, otoyollar için uygulanabilir ve yenilikçi bir altyapı oluşturmayı hedefledik. İlk olarak bir bobin sistemi tasarladık. Bu sistemle manyetik alan oluşturarak aracımıza elektrik aktarmayı amaçladık. Enerji kaynağı olarak da güneş panelleri kullanarak sistemi sürdürülebilir hale getirmeyi planladık. Amacımız, kablosuz elektrik aktarımı sayesinde araçlara hareket halindeyken enerji sağlayarak sürücülere daha uzun menzil ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak. Aynı zamanda bataryaların daha uzun süre dayanmasını sağlayarak şarj sürelerini azaltmak istiyoruz. Projemiz şu anda araştırma ve geliştirme aşamasında. Türkiye'de oldukça yenilikçi bir çalışma olduğu için dikkat çekti. Birçok makale ve araştırma sonucunda bazı şirketlerle bu konuda görüşme fırsatımız oldu. Onlar da kendi teknik incelemelerini yaparak bize geri dönüş sağlayacaklar. Uzun vadede, bu teknolojiyi ülkemizdeki tüm otoyol sistemlerine entegre ederek karbon salınımını ve sera gazı etkilerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu yönüyle, projemizin çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.