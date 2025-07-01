TÜBAF'tan Dini Değerlere Saygı Çağrısı

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), "Federasyon olarak, dini değerlere yönelik bu tür saygısız tutumları kınıyor, basın ve yayın kuruluşlarını halkın inançlarına saygı çerçevesinde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

Türkiye'de ifade özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leman dergisinin son sayısında yayımlanan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sav) ile Hz. Musa'yı konu alan karikatür, toplumumuzun büyük bir bölümünün manevi değerlerini rencide etmiş, saygı sınırlarını aşmış, kabul edilemez bir saygısızlık örneği teşkil etmiştir. Bu tür yayınlar, ne mizahın ne de sanatın bir parçası olarak değerlendirilemez. İnançlara hakaret ederek yapılan sözde eleştirilerin, düşünce özgürlüğü kisvesi altında sunulması kabul edilemez bir çarpıtmadır.

Türkiye Basın Federasyonu olarak, dini değerlere yönelik bu tür saygısız tutumları kınıyor, basın ve yayın kuruluşlarını halkın inançlarına saygı çerçevesinde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Toplumu kutuplaştıran, dini hassasiyetleri hedef alan bu tür içeriklerin, gazetecilik etiği ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığını kamuoyunun dikkatine sunarız."