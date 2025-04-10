TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret ederek, Medya alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bir dosya sundu.

TÜBAF, ELİTAŞ'A DOSYA SUNDU

Yerel ve ulusal medyanın sorunları, yeni iletişim teknolojileri, Dijital medya ve geleneksel medya, telif hakları ve uydu ücretleri konusunda beklentiler ve muhtemel sorunlara ilişkin bir çalışma yapan Türkiye Basın Federasyonu, hazırladıkları dosyayı Genel Başkan Sinan Burhan ve Yönetiminin de katıldığı ziyarette AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'a sundu.

Ziyaret kapsamında Türkiye Basın Federasyonu'na çalışmalarında başarılar dileyen Elitaş sorunların giderilmesi noktasında çözüm önerileri ve taleplerini ileten Genel Başkan Sina Burhan ve Yönetimine teşekkür etti. Medyanın son dönemde yaşadığı sorunlar, beklentiler, yeni medya düzeni ve çözüm önerilerine ilişkin AK Parti Genel Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Hayati Yazıcı, Belgin Uygur ve Mustafa Şen Türkiye Basın Federasyonu Yönetimi tarafından talepler iletildi, hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.