Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı

Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama

TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret

TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret ederek, Medya alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bir dosya sundu.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret ederek, Medya alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin bir dosya sundu.

TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret

TÜBAF, ELİTAŞ'A DOSYA SUNDU

Yerel ve ulusal medyanın sorunları, yeni iletişim teknolojileri, Dijital medya ve geleneksel medya, telif hakları ve uydu ücretleri konusunda beklentiler ve muhtemel sorunlara ilişkin bir çalışma yapan Türkiye Basın Federasyonu, hazırladıkları dosyayı Genel Başkan Sinan Burhan ve Yönetiminin de katıldığı ziyarette AK Parti Genel Başkanı Mustafa Elitaş'a sundu.

TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret

Ziyaret kapsamında Türkiye Basın Federasyonu'na çalışmalarında başarılar dileyen Elitaş sorunların giderilmesi noktasında çözüm önerileri ve taleplerini ileten Genel Başkan Sina Burhan ve Yönetimine teşekkür etti. Medyanın son dönemde yaşadığı sorunlar, beklentiler, yeni medya düzeni ve çözüm önerilerine ilişkin AK Parti Genel Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Hayati Yazıcı, Belgin Uygur ve Mustafa Şen Türkiye Basın Federasyonu Yönetimi tarafından talepler iletildi, hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret

TÜBAF'tan AK Partili Elitaş'a ziyaret

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.