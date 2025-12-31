Haberler

Rusya'nın Tuapse kentine yönelik İHA saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı

Rusya'nın Tuapse kentinde düzenlenen İHA saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı, bazı evler ve bir petrol rafinerisi hasar gördü. Yangın söndürme çalışmaları tamamlandı, can kaybı yaşanmadı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, "İHA saldırısı sonucu Tuapse'de 2 kişi yaralandı, 5 ev, limandaki rıhtımlardan biri ve petrol rafinerisindeki ekipmanlar hasar gördü." ifadesine yer verildi.

Saldırı sonucu petrol rafinerisinde 300 metrekare alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, söndürme çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, olayda can kaybının olmadığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 86 İHA'nın çeşitli bölgeler ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, dün bölge üzerinde 21 İHA'nın yok edildiğini, saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığını belirtmişti.

