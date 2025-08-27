Tuanna Zeybek, Türkiye Judo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Diyarbakırlı sporcu Tuanna Zeybek, Aydın'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde bronz madalyayı kazandı.
Diyarbakırlı sporcu Tuanna Zeybek, Aydın'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör Selman Süren tarafından keşfedilerek judo branşına kazandırılan Zeybek, Aydın'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Judo Şampiyonası'na katıldı.
Şampiyonada 60 kilogram kategorisinde mücadele eden Zeybek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel