TUA, ilk Türk astronot için kriterlerini açıkladı! - Haberler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini dile getirdi. Projeyi; Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, TÜBİTAK Uzay kurumları birlikte yürütüyor. Peki, başvuru tarihi ne zaman ve gönderilecek kişi için belirlenen şartlar neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Uzay yolculuğu için başvurular açıklamayla birlikte başladı!

Cumhurbaşkanının çarpıcı açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili detayları paylaştı. Türkiye Uzay Ajansı'nın yaptığı paylaşıma göre başvurular arasından yalnızca iki kişi seçilecek. İki kişi arasından eğitimini tamamlayan bir kişi ise yaklaşık olarak 10 gün sürecek Türkiye'nin ilk insanı uzay görevini tamamlamak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için hazır mısın? Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. Evet, #BuGörevSenin! ???? Başvuru?? https://t.co/3LUpJuMd3F pic.twitter.com/zVEICVoqpr — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) May 23, 2022

İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda araştırma yapma imkanına sahip olacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi web sitesinden çevrim içi olarak başlayan başvurular, 23 Haziran saat 20.23 tarihinde son bulacak. İlk Türk uzay yolcusunun seçilmesi için gerekli birçok şart da bulunuyor.

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TÜBİTAK'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre ilk Türk uzay yolcusu olmak için öncelikle 23 Mayıs 1977 tarihinden sonra doğmuş olmak gerekiyor. 149,5 ve 190,5 cm boy aralığı aranan uzay yolcusunda İngilizce yeterlilik de gerekiyor. Mühendislik, Fen Bilimleri ve Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş kişilerden seçilecek uzay yolcusunun aynı zamanda sağlık uzay için sağlık şartlarını da barındırması bekleniyor.

İlk Türk Uzay Yolcusu Olmaya Hazır Mısın??????????? Cumhuriyetimizin 1?0?0?'üncü yılında bir Türk vatandaşının, Ülkemizin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi için başvurular başladı.@tubitakuzay @tuajanshttps://t.co/zelzcIcoK4 pic.twitter.com/HnXIrjOQNu — TÜBİTAK (@Tubitak) May 23, 2022

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olacak bu uzay yolculuğu, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk Türk uzay yolcusu olmak için başvuru yapacak mısınız? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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