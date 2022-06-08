TÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin bir veda olmadığını söyledi.

Öğrencilerle her zaman görüşeceklerini belirten Zafer, şunları kaydetti:

"Her konuda bizlere danışabileceğinizi, kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu da unutmayın. Sizler gelişimin çok hızlı olduğu zamanların içerisindesiniz. İçinde bulunduğunuz zamanı yakalamak için geleceği hedeflemeli ve adımlarınızı ona göre atmalısınız."

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Sadi Uzunoğlu, 4 yılın çok hızlı şekilde geçtiğini öğrencilerin gördüğünü ifade etti.

Asıl sınavın mezun olduktan sonra başlayacağını belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Hayat neyi gösterecek, nasıl geçecek bilmiyoruz. Aileler olarak sizler eğitimini verdiniz. Biz öğretimi kattık üzerine. Bundan sonra eğitim ve öğretim hiç bitmeyecek. Öğrencilerimiz çalışacak. Güncel gelişmeleri takip edecek, teknolojiyi takip edecek. Mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışacak. ve ülkeye katkı sağlayacak."

Mezun öğrenciler adına Finans ve Bankacılık Bölümü birincisi Mesut Kayabaşı ise güzel bir eğitim süreci geçirdiklerini belirterek, "İnsanın öğrenme süreci hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Bu süreci okul dönemine sığdırmamalıyız. Başta yetişmemizde büyük emekleri olan ailelerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi.

Tören, plaket takdiminin ardından mezun olan tüm öğrencilere belgeleri verilerek devam etti.

Meslek andının okunmasıyla öğrenciler mezuniyet heyecanlarını ve coşkularını keplerini havaya atarak yaşadı.