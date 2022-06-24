TÜ Rektörü, yeni mezun meslektaşlarına 'en iyi ilacın güler yüz olduğu' tavsiyesinde bulundu Açıklaması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Afganistan ve Suriye uyruklu öğrencilerin de olduğu 221 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aynı zamanda tıp doktoru olan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi ve kültürel öneminden söz ederek, bünyesinden 3 üniversite doğan TÜ'nün 40 yaşında köklü bir üniversite olduğunun altını çizdi.

Tabakoğlu, uluslararası akreditesi bulunan fakültenin çok başarılı olduğunu ve tıp fakültesi hastanesinin de bölgenin yanı sıra Balkanlara da şifa dağıttığını ifade etti.

Meslektaşlarına hekimlik mesleğinin zor olduğunu ancak sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunan Rektör Tabakoğlu, "En etkili ilaç güler yüzdür, bir hekime yakışan haslet merhamet sahibi olmaktır." dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da misyonlarının iyi hekimler yetiştirmek olduğunu ve tüm öğretim kadrosuyla bu misyona hizmet ettiklerinin altını çizdi.

Edirne Sağlık Müdürü M. İshak Yıldırım ise 23 yıl önce mezun olduğu TÜ Tıp Fakültesinin çok özel bir fakülte olduğunu ifade etti. Hekimliğin aynı zamanda sorun çözme sanatı olduğunu belirten Yıldırım, meslektaşlarına başarı diledi.

Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Sibel Pakdemir de salgında hekimliğin dünya üzerinde her dönem en önemli makbul mesleklerden olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek, hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andığını belirtti.

Fakülte birincisi Hilmi Kılgın da dünyanın en zor ve özveri isteyen mesleklerinden biri olan hekimliği en iyi şekilde icra edeceklerini belirtti.

Diplomaları verilmesi sonrası hekimlik andı eden öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinçlerini gösterdi.