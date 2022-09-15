TÜ Rektörü Tabakoğlu, Zagreb'de temaslarda bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de temaslarda bulundu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ı ziyaret etti.

Hızlan'a, üniversitenin Balkanlara yönelik proje ve faaliyetleri ile Balkan Üniversiteler Birliğinin çalışmaları hakkında bilgi veren Tabakoğlu, Zagreb ve Algebra üniversiteleri ile kurdukları yakın ilişkileri diğer üniversitelerle de kurmak istediklerini ifade etti.

Hızlan da Trakya Üniversitesinin bölgedeki projelerine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Tabakoğlu daha sonra Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Damir Boras ve 1 Ekim'de rektörlük görevini devralacak Prof. Dr. Stjepan Lakusic ile bir araya gelerek yapılacak iş birliklerini görüştü.