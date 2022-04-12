TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Romanya'da ziyaretlerde bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Romanya'da Karadeniz Üniversiteler Birliğini (BSUN) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ, uluslararası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor.

Daimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalıcı Genel Sekreteri olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ile bölge yükseköğretiminde önemli bir rol üstlenen TÜ, 1998 yılında kurulan ve merkezi Romanya'da bulunan BSUN'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rektör Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada'dan oluşan heyet ziyaret kapsamında BSUN Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut ile bir araya geldi.

Köstence kentinde gerçekleşen görüşmede, BUA ve BSUN iş birliği ile hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Çalışma toplantısında Mamut, BSUN'un güncel faaliyetleri hakkında TÜ Rektörü ve BUA Genel Sekreteri Prof. Dr. Tabakoğlu'na bilgiler vererek, hazırlık ve uygulama aşamalarında olan projelerinden söz etti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi husussunun ön plana çıktığı toplantıda Rektör Tabakoğlu da TÜ'nün Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kalıcı Genel Sekreterliği görevini üstlendiği BUA'yı tanıttı.

TÜ'nün Balkanlar özelinde yürüttüğü faaliyetlerin ve sınır ötesi iş birliklerinin de aktarıldığı görüşmede Mamut, "Tuna Yeşil Koridoru" Projesi başta olmak üzere çevre konusunda hayata geçirdikleri projelerde TÜ ile iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

-TÜ Karadeniz Üniversiteler Birliği Yolunda

Mamut TÜ'yü BSUN'un üyesi olarak görmekten mutluluk duyacaklarını aktardı.

TÜ'nün, BSUN'a üye olmasından büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade eden Tabakoğlu, TÜ olarak Balkanlar'ın ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına daha fazla katkı yapmak istediklerini söyledi.

Ortak faaliyetler ile projeler gerçekleştirme konusunda iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirten Rektör Tabakoğlu, "Güçlerimizi birleştirerek yaratacağımız sinerji ile geleceğe yönelik projeksiyonumuzu daha ileriye taşıyabiliriz. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübemizi, sahip olduğumuz imkanlarla birleştirerek önemli işlere imza atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmelerde, AB-Horizon Programı çerçevesinde iş birliği yapılması ve TÜ'nün BSUN'a üyelik süreçlerinin başlatılması konusunda mutabık kalındı.