TÜ'de 'Trakya'nın İlk Tunç Çağı' konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trakya'nın İlk Tunç Çağı" ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Sinan Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Kılıç, Trakya'da İlk Tunç Çağı'nı içeren çok sayıda buluntu yerinin söz konusu olduğunu belirtti.

Çanak çömlek buluntularından yola çıkılarak bir bakış açısı geliştirildiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bölgenin her yerinde en yaygın çanak çömlek türü, koyu renkli açkılı ve omurgalı kase formlarıdır. Kendi içinde bir bütünlük oluşturan bu çanak çömlek geleneği birtakım farklılıklarla batıya doğru yayılmaktadır. Mimari kalıntılar da aynı biçimde başlarda dal örgü tekniği ile inşa edilmiş ve doğuda giderek, Anadolu'nun etkisiyle taş temelli kerpiç binalara dönüşmüş uzun binalardan ibarettir.

Güneydoğu Avrupa'da İlk Tunç Çağı kültürünün hangi yollar üzerinde etkili olduğu buluntu yerlerinin yoğunlaştığı bölgeler arasındaki olası rotalarla tespit edilebilir. Bu açıdan aynı rotaların günümüzde önemini koruyor olması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.