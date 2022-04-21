TÜ'de 'Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazımında Temel Noktalar' paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından öğretim elemanlarını proje yazımına teşvik etmek, bilimsel araştırma projelerinin sayısını ve niteliğini artırmak amacıyla "Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazımında Temel Noktalar" başlıklı panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen panele TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik ile aynı bölümden Araştırma Görevlisi Osman Vuruşkan konuşmacı olarak katıldı.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu panelin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür programların sayısını ve yaygınlığı artırmayı planladıklarını belirterek, proje yazma konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Özlem Çevik, TÜBİTAK destekli projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda katılımcılara bilgiler verdi.

Proje yönetim süreçleri hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaşan Çevik, "Araştırma projeleri özgün değer, amaç ve hedefler, yöntem, proje yönetimi ve yaygın etki olmak üzere 5 unsur üzerinden değerlendiriliyor. Bu başlıkların her birinin yazımı, son derece iyi düşünülerek ve çerçevesi iyice çizilerek yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Araştırma Görevlisi Osman Vuruşkan da TÜBİTAK tarafından sunulan destekler hakkında bilgiler aktardı.

Panel soru cevap bölümünün ardından sona erdi.