TÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler iftar programında buluştu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezince üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkezde Türkçe eğitim gören öğrenciler iftarda bir araya geldi.

İftar programına TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Cüneyt Nur ile merkez öğretim elemanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin farklı dil, din ve kültürlerin bir araya geldiği bir keşişim noktası olduğunu belirtti.

Üniversitenin 79 ülkeden 5 bin 200 öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktaran Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi, medeniyetimizin bir hülasasıdır. Endonezya'dan, Gine-Bissau'dan, Balkanlardan insanlar, Türkiye'yi ve Türkçe'yi ortak nokta olarak görüp bir araya gelebiliyor. Bu sofra tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir." ifadelerini kullandı.