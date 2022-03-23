TÜ'de Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum Projesi kapsamında eğitim verildi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) başlatılan "Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum" Projesi kapsamında eğitim verildi.

TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda düzenlenen eğitimde, üniversitelerin toplumsal hayatta kadınların konumunun düzenlenmesinde kritik rol üstlendiklerini belirtti.

Merkezin kurulduğu tarihten itibaren kadınların her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Mıhlayanlar, şunları kaydetti:

"Projemizde mutluluk kavramını kadın, aile ve toplum açısından ele almak istedik. Mutluluk kavramı, Antik Yunan'dan itibaren günümüze kadar filozofların, araştırmacıların, düşünürlerin odağında olan çok boyutlu bir konudur. Farklı şekillerde tanımlansa da genel olarak iyilik hali anlamına gelmektedir.

İyilik hali bireyin ruhsal ve fiziksel olarak iyi olması olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacılar, iyilik halinin geliştirilebileceğini ve arttırılabileceğini söylemişlerdir. Toplumun ana bireylerinden biri olan kadının iyilik halinin artması, üretkenliğinin ve motivasyonunun artmasına ve güçlenmesine etki ederek doğrudan ülkenin refahını mümkün kılacaktır. Kadının öncelikle fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal boyutlarıyla iyi ve güçlü olması mutluluğunu artıracaktır."

Eğitime katılan akademisyenler projede belirlenen çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.