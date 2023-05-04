TÜ'de 'Balkanlarda Uluslaşma Süreci ve Türk Yunan Nüfus Mübadelesi' konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Balkanlarda Uluslaşma Süreci ve Türk Yunan Nüfus Mübadelesi" konferansı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Balkanlarda Uluslaşma Süreci ve Türk Yunan Nüfus Mübadelesi" konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen konferansa Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Erdal konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Erdal, mübadelenin sadece iskan konusuyla sınırlı olmadığını aynı zamanda kimlik boyutu olduğunu belirtti.

Balkan coğrafyasında milliyetçilik akımıyla birlikte gelişen isyanlar ve savaşların yoğun göçlere neden olduğunu aktaran Erdal, şunları kaydetti:

"Bölgede ulus devletlerin kurulma aşamasında her devlet nüfus bakımından homojen bir devlet oluşturma düşüncesiyle kendinden olmayan olarak gördüğü nüfusu göçe tabi tutmuştur. Bunun söz konusu dönemde her devletin olabildiğince homojen, yeknesak bir nüfus oluşturma amacından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca nüfus mübadeleleri sadece Türkiye ile Yunanistan arasında değil, Bulgaristan ile Yunanistan arasında da düşünülmüş ve görüşülmüş, diğer bölge devletleri ise bunu anlaşmaya dökmeden yapmıştır."

Erdal, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşme uyarınca nüfus mübadelesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konferansa, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurten Çetin, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.