TÜ Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinlikleri kapsamında "Rumeli Ezgileri Konseri" verdi.

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde dinleyiciler, Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde seslendirilen eserlere eşlik etti.

Dernek Başkanı Gülen Aksu Türker, Balkanlar ve Türkiye'nin sıkı bağlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Kosova Türkleri Milli Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını aktaran Türker, "Bu özel günü bu yıl Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu'nun desteğiyle Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile kutluyoruz. Bu kültürün yaşatılmasına, geliştirilmesine ve seslendirilmesine katkılarından dolayı katılan her bir sanatçımıza ve şefleri Ahmet Hamdi Zafer'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konsere, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve davetliler katıldı.