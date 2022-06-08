TÜ akademisyenleri "INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı - Haberler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Karabağ'da düzenlenen "INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite kongrede 15 kişilik geniş bir heyetle yer aldı.

Hocalı katliamı ve Karabağ'ın işgalden kurtarılması gibi konuları merkeze alarak düzenlenen kongrede, paralel ve oturumlarda sosyal beşeri ve idari bilimler, filoloji ve dilbilim, eğitim bilimleri, sağlık ve spor bilimleri, din, felsefe ve toplum bilimleri, hukuk, sanat ve tasarım ile turizm ve coğrafya olmak üzere 8 sempozyumda 741 bildiri sunuldu.

Açılış konuşmalarının ardından kongrede eş zamanlı gerçekleştirilen sempozyum ve oturumlara geçildi.

20 ülkeden100 üniversitenin katıldığı ve üç gün süren kongre kapsamında Karabağ ve Şuşa'da da özel oturumlar düzenlendi.

Trakya Üniversitesini kongrede, Rektör Tabakoğlu liderliğinde, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Dr. Ahmet Günşen, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, Doç. Dr. Nurten Çetin, Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Dr. Öğretim Üyesi Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bayraktar, Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kılıç, Dr. Öğretim Üyesi Nursel Dinler, Araştırma Görevlisi Dr. Emin Ünsal ve Araştırma Görevlisi Kıvanç Ada temsil etti.