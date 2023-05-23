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TTK Üzülmez Müessesesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

TTK Üzülmez Müessesesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Güncel Haberler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta olası yangında yapılması gerekenler maden işçilerine gösterildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta olası yangında yapılması gerekenler maden işçilerine gösterildi.

Senaryo gereği, çıkan yangında 16.00-00.00 vardiyasında yer altında ve yer üstünde çalışan işçiler, siren sesleriyle birlikte maden ocağını tahliye etti.

OFK (Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maskeler) olarak isimlendirilen ve son teknoloji ile donatılan gaz maskelerinin de kullanıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Üretim başmühendisi Melih Özer, tatbikata tam kadro katılım sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, gerekli hassasiyeti gösteren maden işçilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Güncel Haberler

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