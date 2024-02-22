TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde su tahliye pompaları yenilendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğünde yer altında biriken suların tahliyesini sağlayan pompalar, yenilenen haliyle çalışmaya başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, piyasa değeri 21 milyon lira olan 3 su tahliye pompası, Harici Mekanizasyon Servisi çalışanlarınca gerçekleştirilen çalışma sonucu 300 bin liraya yenilendi.

Harici Mekanizasyon Servisi Şefi Cenker Çebi ve ekibi tarafından yapımı tamamlanan su tahliye pompaları, yerin 380 metre altında çalışmaya başladı. Pompaların saatte 750 metreküp suyun tahliyesini gerçekleştirdiği öğrenildi.

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, çalışanların yakın zamanda kurumun lavuarını (kömür yıkama tesisi) yenileyerek önemli tasarruf sağladıklarını kaydetti.

Sadece işçinin hakkını değil kurumun parasını, geleceğini düşünen büyük bir aile olduklarını belirten Karakabak, emeği geçenlere teşekkür etti.