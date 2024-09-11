Üye Girişi
Haberler

TTK Madencileri Maden Kurtarma Yarışması'na Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci, Maden Kurtarma Yarışması'na katılmak için AFAD personelinden eğitim aldı. Madenciler, deprem senaryosunda enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaparak becerilerini sınadı.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan ve Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak 8 madenci AFAD personelinden eğitim aldı. Maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak 8 madenci, deprem senaryosunda, enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde düzenlenecek 3'üncü Maden Kurtarma Yarışması'nda katılımcılar maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak. 6 Şubat depremlerindeki azimli çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan TTK madencilerinden 8 kişilik ekip de yarışma için 2 ay boyunca eğitim aldı. Son olarak Zonguldak AFAD personelinden, depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim alan madenciler, tatbikatla becerilerini sınadı.

Eğitimin ardından tatbikata başlayan madencilere, bir AFAD personeli bilgi vermeden 'Annemi kurtarın. Çalışsanıza, hadi hızlı' gibi tepkiler göstererek tatbikatın gerçeklik hissini arttırdı. Madenciler, durumu kontrol altına alarak 'personeli' sakinleştirdi ve arama kurtarma çalışmasını başlattı.

Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, "5 kategorinin 1'i olan deprem arama kurtarma, enkazdan yaralı ve cenaze çıkartmak şeklinde olacak. Bununla ilgili AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışma sonucu tatbikat gerçekleştirdik. Hem bizim bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Güncel Deprem Maden Spor AFAD

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
title