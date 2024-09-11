TTK Madencileri Maden Kurtarma Yarışması'na Hazırlanıyor

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan ve Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak 8 madenci AFAD personelinden eğitim aldı. Maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak 8 madenci, deprem senaryosunda, enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde düzenlenecek 3'üncü Maden Kurtarma Yarışması'nda katılımcılar maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak. 6 Şubat depremlerindeki azimli çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan TTK madencilerinden 8 kişilik ekip de yarışma için 2 ay boyunca eğitim aldı. Son olarak Zonguldak AFAD personelinden, depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim alan madenciler, tatbikatla becerilerini sınadı.

Eğitimin ardından tatbikata başlayan madencilere, bir AFAD personeli bilgi vermeden 'Annemi kurtarın. Çalışsanıza, hadi hızlı' gibi tepkiler göstererek tatbikatın gerçeklik hissini arttırdı. Madenciler, durumu kontrol altına alarak 'personeli' sakinleştirdi ve arama kurtarma çalışmasını başlattı.

Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, "5 kategorinin 1'i olan deprem arama kurtarma, enkazdan yaralı ve cenaze çıkartmak şeklinde olacak. Bununla ilgili AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışma sonucu tatbikat gerçekleştirdik. Hem bizim bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz" dedi.