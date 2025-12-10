TTK Kozlu Müessesesi'nde yeni üretim panosu açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde yeni pano üretim ayağı hizmete alındı.

Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyası öncesi 5. Kartiye'de yeni açılan pano üretim ayağı için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan törende, üretim panosunda kazasız çalışma ve üretim dileğiyle kurban kesildi. Daha sonra şehitler ve maden kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Maden işçileri, törenin ardından ocağa inerek mesailerine başladı.

Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum ve sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.