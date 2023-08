TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde hurdaya ayrılan makineler yeniden üretime kazandırıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 1992 yılında meydana gelen grizu faciası sonrası hurdaya ayrılan delici ve yükleyici makineleri, 31 yıl sonra ustaların ellerinde adeta yeniden doğdu. Yurt dışından ithal edilen milyonlarca liralık iki makine, uzun süren çalışmalar sonucu yeniden üretime kazandırıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü İş Makineleri Servis Şefi Muammer Çakır, 14 kişilik ekibiyle birlikte 1992 yılında 263 maden işçinin yaşamını yitirdiği grizu faciası sırasında maden ocağında büyük hasar alarak hurdaya ayrılan iki makineyi tekrar üretime kazandırmak için çalışmaya başladı. Maden ocağında delme işlemlerini yapan tamrock delici makine ile deilmann haniel yükleyici makineyi hurdadan servise taşıyan işçiler, uzun çalışmalar sonucu milyonlarca lirayla yurt dışından ithal edilen iki makineyi üretime kazandırmayı başardı. İşçiler, böylece TTK'yı milyonlarca liralık yükten kurtarmış oldu.

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, iş makineleri servisini ziyaret ederek işçileri kutladı. Maden işçisinin her zaman kurumuna sahip çıktığını ifade eden Arslanbuğa, "Kozlu'da 1992 yılında çok büyük bir facia yaşayarak 263 maden işçimizi şehit verdik. Bu acı bizleri derinden yaralarken acısını hala yaşamaktayız. O grizu faciasında maden ocağımızda büyük zarar gördü. Makinelerimiz kullanılamaz hale geldi. Delici ve yükleyici iki makinemizde hurdaya ayrılan makinelerden biriydi. Bu iki makine 31 yıldır atıl vaziyette kurumda durmaktaydı. Maden ocağımızda bu makinelere her zaman ihtiyaç duyulduğu için iş makineleri servimiz büyük bir çalışmaya girdi. İki makine, atölyeye getirilerek uzun süren çalışmalar sonucu üretime kazandırıldı. Böylece kurumumuz milyonlarca liralık yükten kurtulmuş oldu. İşçilerimizi kutluyorum. Bu kurum bizim hepimizin. Maden işçileri her zaman kurumuna sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Emeği geçen iş makineleri servis şefimiz Muammer Çakır ve ekibini tebrik ederim" dedi. - ZONGULDAK