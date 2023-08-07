TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Göçükte yaralanan işçi kurtarıldı ancak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yetkililer ve sendika temsilcileri hastanede toplandı.