TTK Amasra Müessesesi Patlama Davası 3. Duruşması Sonuçlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 43 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında ara karar açıklanırken tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, müşteki ve mağdurlarında davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilirken dava 16 Ekim 2023 tarihine ertelendi.

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü sahasındaki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 41'i olay günü, 2'si ise tedavi altına alındıkları hastanede olmak üzere toplam 43 madenci hayatını kaybetti.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 25 Nisan tarihinde ilk duruşması görülen davanın 3'üncü duruşmasına Bartın Adliyesinde devam edildi.

7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı dava için geniş güvenlik önlemleri alınırken davanın 3'üncü duruşmasında patlamadan yaralı kurtulan madencilerin de aralarında olduğu müşteki ve mağdurlara söz verildi.

Patlamada ağır şekilde yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan Erol Bulduk, İzzet Ak ve Remzi Taşkömür'ün de aralarında yer aldığı madencilerle birlikte patlama sırasında maden ocağında bulunan madenciler ve patlamada hayatlarını kaybeden madencilerin aileleri dinlendi.

2 gün süren 3'üncü duruşmada Savcılık Mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, müşteki ve mağdurların davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Müşteki ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından söz alan sanıklar üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini ve tahliyelerini istediklerini ifade ettiler.

Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına, müşteki ve mağdurların davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine, maden ocağında yapılması gereken muhtemel keşif için TTK'dan gaz değerleriyle ilgili bilgilendirme beklenmeksizin oluşturulacak bilirkişi heyeti ile keşif hazırlıklarına başlanmasına karar verildi.

Dava, tanıkların dinlenmesi için 16 Ekim 2023 tarihine ertelendi. - BARTIN