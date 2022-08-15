Ttb: 'Yaşadığımız 'Beyaz Reform' Değil, 'Beyaz Çöküş'tür!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür!” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız 'Beyaz Reform' değil, 'Beyaz Çöküş'tür!" açıklamasını yaptı.

TTB, bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Tıp fakültelerine yapılan yerleştirmelerde taban puanlarda büyük bir düşüş yaşandığına dikkat çeken TTB, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız 'Beyaz Reform' değil, 'Beyaz Çöküş'tür!"