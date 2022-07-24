TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasına tepki - Haberler

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TTB Genel Başkanı Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasına tepki

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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TTB Genel Başkanı Fincancı'ya 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülü verilecek olmasına tepki

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli ilçesindeki 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasını kınadı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli ilçesindeki 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü verilecek olmasını kınadı.

Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li Ereğli Belediyesinin düzenlemiş olduğu festivalde 'Sevgi, Barış ve Dostluk' ödülünü bu sene, terör örgütü propagandası yapmaktan hapis cezası alan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG terör örgütü Eş Başkanı'na barış ödülü veren, TBMM'ye girişi yasak olan, PKK terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen derneğin kurucuları arasında yer alan ve bu güzide ülkemizin birliğine, dirliğine faydası olacak her türlü çalışmaya karşı çıkan ve dahası Türkiye'nin Ermeni soykırımı yaptığı iddiasını savunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı olarak belirleyen iradeyi esefle kınıyoruz."

Bu hatayı yapanların acilen bundan dönmesi gerektiğini net dille belirttiklerini aktaran Tosun, "Bu kadar olumsuz sıfata sahip olan bir kişiyi bu törende 'Barış Ödülü'nü verdirmeyi planlayanları ise vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz. Allah, bu fikirleri olanlara ve destekleyenlere fırsat vermesin." açıklamasında bulundu.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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