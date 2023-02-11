Ttb Deprem Koordinasyon Merkezi, Hatay'da Poliklinik Hizmetlerine Başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), depremin ardından Hatay'da kurduğu koordinasyon merkezinin bugün itibarıyla poliklinik hizmetlerine başladığını duyurdu.

TTB'den, bugün sabah yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgeye giden TTB heyetinin; TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu, tabip odalarının üyeleri ve sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte Hatay'da koordinasyon merkezi kurduğu anımsatıldı. Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Deprem bölgesinde yaşanan organizasyon sorunlarını gidermek, sağlık emek-meslek örgütlerinin yereldeki çalışmalarını koordine etmek ve koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan koordinasyon merkezi, 11 Şubat 2023 tarihi itibariyle poliklinik hizmetlerine de başladı.

Konteynır kent hazırlıklarını yürüten koordinasyon merkezi, mahalle ve köylere de ulaşarak sağlık hizmeti sunumunda sorun yaşayan bölgelerin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bölgeye sahra hastanesi kurma çalışmalarını da sürdürüyor.

Hatay'da birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan sorunlar ve bunların çözüm yolları için değerlendirmelerde bulunan merkezin bölgede ortaya çıkması muhtemel halk sağlığı sorunların çözümüne katkı sunması planlanıyor."