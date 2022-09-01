Ttb'den Ek Ödeme Yönetmeliği'ne Karşı Eylem Yapan Asistan Hekimlere Destek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün ülke genelinde asistan hekimlerin Sağlık Bakanlığı’nın yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’ne karşı yaptıkları eyleme destek verdi. İnternet sitesinde eylemle ilgili görseller ve asistan hekimlerin açıklamalarına yer veren TTB, eyleme Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odaları yöneticilerinin de katıldığını bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün ülke genelinde asistan hekimlerin Sağlık Bakanlığı'nın yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'ne karşı yaptıkları eyleme destek verdi. Eylemle ilgili görseller ve asistan hekimlerin açıklamalarına internet sitesinde yer veren TTB, eyleme Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odaları yöneticilerinin de katıldığını bildirdi.

TTB, asistan hekimlerin bugün ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nın yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamadığı ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasında gelir eşitsizliğini gidermediği gerekçesiyle yaptıkları eyleme destek verdi. İnternet sitesinde eylemle ilgili görseller ve asistan hekimlerin açıklamalarına yer veren TTB, Birlik Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odaları yöneticilerinin asistan ve genç uzman hekim komisyonlarının üyelerinin eylemlere katıldığını bildirdi.

TTB'nin internet sitesinde, eylemle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Özlük hakları için verdikleri mücadelede yaklaşık bir yıl önce kendilerine sözler verildiğini, müjdeler duyurulduğunu ancak o günden bu yana sürekli oyalandıklarını söyleyen asistan hekimler; sağlıkta şiddet, nöbet sayıları, nöbet ertesi izin hakkı, emekliliğe de yansıyan tek ödeme gibi konu başlıklarında hiçbir somut adım atılmadığını belirtti. Yeni yönetmelikte sağlanan gelir artışının üniversitede çalışan hekimleri kapsamamasına ve 'gelir getiren/getirmeyen' ayrıştırmasına tepki gösteren asistan hekimler; hakları için mücadele ederken hekimlerin bölünme çabasına prim vermeyeceklerini de vurguladı. Basın açıklaması şu sözlerle son buldu: '15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler YÖK/SBA/yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye'nin dört bir yanında iş bırakma eylemleri dahil hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz."