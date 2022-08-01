Ttb: Biz Şiddet Koşullarında Çalışmaya Devam Ederken Meclis Tatile Girdi - Haberler

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Ttb: Biz Şiddet Koşullarında Çalışmaya Devam Ederken Meclis Tatile Girdi

Ttb: Biz Şiddet Koşullarında Çalışmaya Devam Ederken Meclis Tatile Girdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM Genel Kurulu’nun sağlıkta şiddetin görüşülmesi için olağanüstü toplanamaması için “Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi” açıklamasını yaptı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM Genel Kurulu'nun sağlıkta şiddetin görüşülmesi için olağanüstü toplanamaması için "Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi" açıklamasını yaptı.

TTB, sağlıkçıların sorunları için CHP'nin talebi ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla bugün açılan TBMM Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için toplanamadan kapanması ile ilgili açıklama yaptı. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"TTB olarak sağlıkta şiddet gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM'deydik. Toplantı yeter sayısı sağlanmadı, yasa teklifimiz görüşülemedi, biz şiddet koşullarında çalışmaya devam ederken Meclis tatile girdi. Haklarımız ve güvenli çalışma koşulları için mücadeleye devam!"

ANKA / Güncel

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