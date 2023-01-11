Üye Girişi
Haberi Paylaş

TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN YARGILANDIĞI DAVADA  MAHKEME KARAR İÇİN ARA VERDİ

Güncel Haberler

TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN YARGILANDIĞI DAVADA  MAHKEME KARAR İÇİN ARA VERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya son sözü soruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi.

Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Görüntü dökümü

------------------------

Duruşma salonu önünde Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüsü

Destek için gelenlerin görüntüsü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı TSK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title