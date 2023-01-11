TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN YARGILANDIĞI DAVADA MAHKEME KARAR İÇİN ARA VERDİ Güncel Haberler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya son sözü soruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Görüntü dökümü ------------------------ Duruşma salonu önünde Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüsü Destek için gelenlerin görüntüsü Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı TSK Güncel Haberler

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