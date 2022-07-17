Ttb: "Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz" - Haberler

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Ttb: "Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz"

ANKA - Güncel
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Ttb: 'Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi Nae Sao Paulo’nun, söküm için İzmir Aliağa’ya getirileceği bilgisi üzerine, “Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun, söküm için İzmir Aliağa'ya getirileceği bilgisi üzerine, "Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB, içinde 600 ton asbest barındırdığı belirtilen uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun, söküm için İzmir Aliağa'ya getirilecek olmasına tepki gösterdi. TTB resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda, asbestli gemiye karşı mücadele mesajı verildi. TTB mesajı şöyle:

"Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; başta asbest olmak üzere tehlikeli atık yüklü Nae Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa'ya getirilmesi izninin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini öğrendik. Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan geminin ülkemize sokulmaması için, TTB olarak her türlü bilimsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuyoruz."

ANKA / Güncel

Türk Tabipleri Birliği Sao Paulo Aliağa Güncel Haberler

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