TSYD Adana Şubesi'nde Yangında Hasar Alan İdari Bina Yeniden Yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangında hasar alan idari binanın yerine yenisi yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Merkez Park'ta bulunan tesislerde 3 Temmuz'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen idari binanın yerine, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) işbirliğinde sponsorlar tarafından yapılan yeni bina düzenlenen törenle açıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, açılışta, sporun milletlerin kimliğini oluşturan, milli beraberliği, kardeşliği ve centilmenliği kuvvetlendiren unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Spor yazarlarının da bu olumlu aktiviteyi daha da pozitif hale getirmek için kalemlerini kullanan meslek mensupları olduğunu ifade eden Köşger, "Spor yazarları, milletin içindeki kardeşliği pekiştirmek yerine holiganlığı da kışkırtabilir. O anlamda spor yazarlarının yaptığı görev çok önemli. Artık her ülkenin kendi kimliğinin inşasında sporun da çok büyük bir yeri var. TSYD köklü bir dernek. TSYD'nin de bu hizmetlerinde güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de 61 yılı geride bırakan derneklerinin, 2 bin 17 spor yazarı, muhabiri, kameramanı ve foto muhabiriyle hizmet veren Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu anımsattı.

Genel merkez için Adana'nın yerinin ayrı olduğunu ifade eden Tongsir, "Biz bir felaket yaşadık. Talihsiz kaza sonucu binamız yandı. Daha sonra DAİMFED ile işbirliği yaptık. Huzurunuzda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlik öteki taraflara da yansıdı. Sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız her zaman arkamızda. Biz bunlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Törende, Vali Köşger, Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'na desteklerinden dolayı plaket verildi.

Daha sonra katılımcılar açılış kurdelesini keserek binayı gezdi.