TSYD Adana Şubesi'nde Yangın Çıktı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin lokalinde yangın çıktı. Derneği saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TSYD Adana Şubesi'nin Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi Merkez Park içerisindeki Nihat Geven Tesisleri Lokali'nin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, derneği sardı. Dernekten yükselen dumanlar da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında lokal binasında ciddi hasar meydana geldi. Yangın çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.