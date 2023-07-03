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TSYD Adana Şubesi'nde Yangın Çıktı

TSYD Adana Şubesi'nde Yangın Çıktı

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TSYD Adana Şubesi'nin Seyhan ilçesindeki lokalinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

-TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin lokalinde yangın çıktı. Derneği saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

TSYD Adana Şubesi'nin Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi Merkez Park içerisindeki Nihat Geven Tesisleri Lokali'nin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, derneği sardı. Dernekten yükselen dumanlar da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Seyhan Adana Güncel Haberler

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