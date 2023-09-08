TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, görevinden istifa etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hoşfikirer, yazılı açıklamasında, 2 Nisan 2022'de başladığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Başkanlığı sürecince kendisine destek olanlara teşekkür eden Hoşfikirer, "Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde derneğimizle işbirliği yapan ve katkı koyan spor paydaşlarımıza da teşekkürü borç bilirim. TSYD Adana Şubesi'nin bundan sonra da başarılı hizmetlere imza atacağına inancımı tam." ifadesini kullandı.