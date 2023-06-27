TŞOF ve TESK'ten Kurban Bayramı mesajı: Paylaşmanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin ve sevinçleri çoğaltmanın mutluluğunu yaşamalıyız

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Apaydın, bayramın paylaşma, birlikte güzel anılar biriktirme ve sevinçleri çoğaltma mutluluğunu yaşanması gerektiğini belirtirken, Palandöken ise bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek için önemli bir vesile olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı'nda, paylaşmanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin ve sevinçleri çoğaltmanın mutluluğunun yaşanması gerektiğini belirtti.

Apaydın, bayram mesajında, sevgi, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahipleri için elden gelenin yapılması, hayırseverlik ve yardımseverlik duygularının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Paylaşmanın, birlikte güzel anılar biriktirmenin ve sevinçlerimizi çoğaltmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Ayrıca bayram süresince trafikte seyahat edecek vatandaşlarımız için de trafik kuralları konusunda hassasiyet göstermeliyiz. Yolculuk esnasında hız sınırlarına uyarak, trafik kurallarına riayet etmeli ve dikkatli olmalıyız. Bu vesileyle şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum."

TESK Genel Başkanı Palandöken'in mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de mesajında, İslam aleminde bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli bir vesile olduğuna dikkati çekti.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kardeşçe bir araya gelerek kurban ibadetini yerine getirip ihtiyaç sahiplerinin hayır duasının alınacağını belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde, muhtaç, yoksul, yetim, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hatırlanması, desteklenmesi ve onların yanında olunması büyük önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlar camiamız adına mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği mübarek bir bayram temenni ediyorum."