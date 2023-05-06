TŞOF Başkanı Apaydın'dan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' mesajı Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, trafikte güvenli yolculuğun yalnızca sürücünün değil, yayaların da sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, trafikte güvenli yolculuğun yalnızca sürücünün değil, yayaların da sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir." ifadesini kullandı.

Apaydın, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son 5 yılda 2 milyon 126 bin 819 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Bu kazalarda 1 milyon 392 bin 398 vatandaşın yaralandığına, 12 bin 798'inin ise hayatını kaybettiğine işaret eden Apaydın, "Kazaların büyük çoğunluğunu aşırı hız, alkollü araç kullanmak ve sürüş esnasında telefon kullanımı oluşturuyor. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu noktada farkındalık kazandırmayı amaçlıyor fakat trafikte farkındalık ve kurallara uyma bilinci bir hafta değil yılın 365 günü olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, trafikte herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yolların ve araçların günden güne daha da iyi ve sağlam olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının azalmaması maalesef sorumluluk bilincimizin gelişmediğini gösteriyor. Her yıl ortalama 400 binin üzerinde kaza meydana geliyor. Bu kazalarda her yıl ortalama 2 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafikte güvenli yolculuklar yalnızca sürücü değil yayaların da sorumluluğundadır. Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir."

TŞOF Başkanı Apaydın, trafik kurallarına uyma bilincinin güçlenmesi temennisiyle "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası"nı kutladı.