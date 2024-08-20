TSK'ya Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi ile Köpek Yardımı

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) için üretilen Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS), arama tarama faaliyetlerinde eğitimli köpeklerin üzerine yerleştirilerek personelin riskli bölgelerdeki çalışmalarında yardımcı olacak.

Tsk bünyesinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda Mehmetçiğin yanında görev alan özel eğitimli köpekler, Bursa'daki Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitiliyor.

Belçika Malinois, Alman Çoban ve Labrador ırkı başta olmak üzere bomba, mayın, narkotik, ceset arama, arama kurtarma, keşif, devriye, iz takip gibi 8 farklı branşta eğitilen köpekler, ortalama 20 aylık sürecin ardından kıtalara sevk ediliyor.

Birliklerine gönderilen eğitimli köpekler, özellikle terörle mücadelede etkin rol oynuyor. Mayın arama, bomba arama, keşif köpekleri, kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda Mehmetçiğe büyük kolaylık sunuyor.

Terörle mücadelede kararlı adımlar atan TSK, kendini yenileyen ve geliştiren envanter listesine UKKS'yi entegre etmeye hazırlanıyor. Özel bir yelek ile eğitimli köpeklerin üzerine yerleştirilen kamera yardımıyla, taranacak alanı keşfe çıkan hayvanın gözünden canlı görüntü alınabiliyor.

Tünel, mağara ve meskun mahal gibi girilmesi zor ve riskli bölgelere askeri personelden önce gönderilmesi planlanan eğitimli köpeklere entegre edilen cihaz yardımıyla anlık görüntü akışı izlenerek hem personelin hem de köpeğin riskli durumlardan korunması hedefleniyor.

Tasarlanan özel gözlük ve kask sayesinde dar alanlarda köpeğin gözüne zarar gelmesinin önüne geçilirken, özel kulaklık sayesinde verilen komutla ise tehlike anında hayvanın, eğiticisinin yanına dönmesi sağlanıyor.

Tamamlanan ancak özelliklerinin geliştirilmesi için AR-GE çalışması süren UKKS cihazının, üzerinde gerekli iyileştirmeler yapılıp seri üretime geçilmesinin ardından özellikle terörle mücadele için envantere dahil edilmesi planlanıyor.

Eğitimli köpek "Parka" cihazla canlı takip edildi

Geliştirilen cihaz, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren köpekler üzerinde eğitimlerde kullanılıyor.

Senaryo gereği "Parka" isimli 3 yaşındaki Belçika Malinios ırkı köpeğe bağlanan cihaz, mağara ve tünel eğitim alanında kullanıldı.

"Parka", mağara içinde tespit ettiği tehdit unsurunu etkisiz hale getirdi. Eğitimden sorumlu personel ise köpeğin mağaraya giriş ve çıkışını UKKS cihazı sayesinde anlık görüntü akışıyla izledi.

1. Köpek Eğitim Bölük Komutanı Veteriner Yüzbaşı Serkan Özgen, gazetecilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin öncü kurumlarından olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıl zorlu eğitim süreçlerinden geçirilen köpeklerin gerek askeri harekat gerekse doğal afetlerde görev yaptığını belirten Özgen, Gemlik'te eğittikleri köpeklerin asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede görev aldığını hatırlattı.

TSK envanterine dahil edilmesi planlanan UKKS cihazının eğitimi süren köpekler üzerinde kullanıldığı, bu hayvanların cihaza alışma sürecinden geçtiğini dile getiren Yüzbaşı Özgen, şöyle konuştu:

"Bu sistem, arama tarama faaliyetleri esnasında keşif, mayın arama ve bomba arama köpekleri üzerine yerleştirilerek, kullanıcı personelin tehlikeli ya da risk barındıran durumlarda köpeklerini daha iyi yönlendirilebilmeleri ve operasyona katkı sağlaması maksadıyla kullanılması hedeflenen bir sistemdir. Askeri köpekler ile sürekli iletişim halinde olmak ve uzaktan onları yönlendirerek ortam bilgisini anlık edinmek, köpeklerin operasyonlarda daha etkin kullanılması bakımından önem arz etmektedir."