TSK'ya Ait C130 Kargo Uçağı Düştü... Özgür Özel: "Aziz Şehitlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine, Silah Arkadaşlarına ve Milletimize Sabır Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından, Türkiye'ye ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi ve 20 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Şehitlerin fotoğraflarını paylaşan Özel, "Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.