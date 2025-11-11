Haberler

TSK'ya Ait C130 Kargo Uçağı Düştü... Hakan Fidan: Arama Kurtarma Çalışmalarını, Gürcistan Makamlarıyla Yakından Takip Ediyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
