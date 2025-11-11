TSK'ya Ait Bir C130 Nakliye Uçağı Düştü... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."