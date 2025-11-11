Haberler

TSK'ya Ait Bir C130 Nakliye Uçağı Düştü... Cevdet Yılmaz: Kahraman Şehitlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

