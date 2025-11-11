Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TSK Uçağı Kazası İçin Taziye

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TSK'ya ait bir C130 askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı taziye mektubunda, "Meydana gelen facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin bir üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu yolladı. Aliyev şunları kaydetti:

"Gence'den kalkan ve Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza yapması sonucu askerlerin hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. Bu acılı günlerde üzüntünüzü paylaşıyor, meydana gelen facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin bir üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."