TSK Spor Gücü Takımı Dünya Askeri Güreş Şampiyonası'nda Birinci Oldu

TSK Spor Gücü takımından Mustafa Sessiz ile Ahmet Duman, Azerbaycan'daki 36. Dünya Askeri Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şampiyonaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü takımından Mustafa Sessiz ile Ahmet Duman, Azerbaycan'daki 36. Dünya Askeri Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şampiyonaya ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'da gerçekleştirilen 36'ncı Dünya Askeri Güreş Şampiyonası'na TSK Spor Gücü bünyesinde katılarak serbest güreşte 97 kiloda Mustafa Sessiz ve 61 kiloda Ahmet Duman dünya şampiyonu oldu. Şanlı bayrağımızı dalgalandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyor, asil milletimizi gururlandıracak daha nice başarılar diliyoruz."