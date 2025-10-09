Haberler

TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı Balkan Şampiyonu
Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nın Sırbistan'ın Vrdnik kentinde gerçekleşen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birinci olduğunu duyurdu. Ayrıca, milli sporcularımızdan 3'ü ferdi kategoride madalya kazandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nın, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu olduğunu bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nın, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri organizatörlüğünde, Sırbistan'ın Vrdnik kentinde 7-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Oyunları 3'üncü CISM Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katıldığı belirtildi.

Türkiye, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bulgaristan ve Slovenya olmak üzere 8 ülkenin katıldığı şampiyonada, Kır Koşusu Takımı'nın, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu olduğu kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı şampiyonada 24 sporcu arasında ferdi olarak, Öğretmen Teğmen Murat Emektar birincilik, Öğretmen Üsteğmen Hüseyin Can ikincilik, Öğretmen Teğmen Abdurrahman Gediklioğlu üçüncülük elde etti. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Paylaşımda, madalya kazanan sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
