TSK, PKK/YPG'li 3 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/ Ypg'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.