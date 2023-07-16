TSK, PKK'nın Avaşin eyalet yönetimi üyesini etkisiz hale getirdi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat'ı, Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat'ı, Irak'ın kuzeyindeki hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel
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